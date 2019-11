Anna Kaneelina annab Vabal Laval kammerliku kontserdi

Anna Kaneelina on laulja ja laulukirjutaja, kelle debüütalbum ilmus käesoleva aasta alguses. 27. novembri kontserdil kõlavad Kaneelina lood aga tavapärasest erinevalt, sest oma panuse on muusika kujundamisse lisanud ka helilooja Raun Juurikas.

Muusika kõlab uutes, vaid selleks puhuks loodud seadetes ning lisaks bändile on laval ka kuueliikmeline kammeransambel - keelpillikvartett Prezioso, Lisa Kawasaki flöödil ja Mattias Vihmann metsasarvel. Laulja sõnul annab see kuulajaile võimaluse kogeda muusikat läbi uue prisma, sest tavapärase viieliikmelise bändi asemel on laval seekord 11 muusikut, kes oma energia ja panusega muusikale jõudu ning kõlakihte lisavad.

Muusikaliste seadete autor Raun Juurikas on laia profiiliga muusik, arranžeerija ja helilooja. Tema helikeel on ekspressiivne ja äratuntav. "Koostöö Rauniga on olnud väga inspireeriv ja tunnen, et meie muusika täiendab teineteist imeliselt. Minu jaoks loob see lugudesse kohati täiesti teise dimensiooni, viies lood uutele radadele. Samas toovad Rauni seaded esile just neid nüansse, mis muidu vaid minu lugude stuudioversioonides kõlavad," selgitas Anna.

Anna Kaneelina muusika orgaanilisust ning tundevärve edastab ka kontserdi visuaalne pool. Auhinnatud teadusfotograaf ja neurobioloog Heiti Pavese mikroorganismidest tehtud fotodest seab liikuva videokujunduse kunstnik Alyona Movko. Sellisel viisil sulanduvad teadus, orgaaniline muusika ning videopildiline psühhedeelia üheks suureks ühiselt hingavaks organismiks.

Kontserti korraldab SA Eesti Kontsert kontsertsarjas "Curioosum", mis ühendab muusika teaduse ja tehnoloogiaga.