Noa peakokk mustast toidust: see on hea vaheldus igapäevasele

Orm Oja sõnas, et tegelikult on Black Food Festivali toimumine Tallinnas ka suur tunnustus Eestile. "See festival sai alguse New Yorgis ja see on toiminud mitmel pool Euroopas, näiteks ka Berliinis," ütles ta ja tõdes, et must toit on hea vaheldus igapäevsele. "Ma igapäevaselt ei viljele kõige mustaks värvimist, aga vahepeal on päris tore."

Toidu mustaks värvimiseks kasutatakse tuhka, mis on tehtud köögiviljadest. "Peet, porgand, kõigi koored ja jäänused võib tuhaks teha," sõnas ta selgitas, et musta toidu puhul on see, et sa teed roa valmis samamoodi nagu varem ning värvid selle ära ikka lõpus. "Liha puhul on keerulisem, sest sellel peab laskma puhata veidi, kuna ta kipub mahla välja ajama."