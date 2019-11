Makrofotograaf Urmas Tartes tegi Eesti esimese putukakalendri

Fotograaf Urmas Tartes selgitas, et kuigi inimestel on arvamus, et sügisel lähevad putukad magama, siis tegelikult on see väär. "Ma olen just talvekuudel kõige rohkem putukapilte teinud," sõnas ta ja lisas, et ekvaatoril on varemgi selliseid kalenderid tehtud, aga Eestis pole seda varem tehtud. "Mul on fotokogus selliseid fotosid, mida ma olen kas otsinud viis, seitse või isegi üheksa aastat.

Ta rõhutas ka, et makrofotograafia jaoks on vaja end ning eelkõige just enda nägemist treenida. "Mina käin ringi ja märkan väikeseid täpikesi lume peal, mõni inimene näeb karusid, mõni näeb lindusid ja mõni näeb puid," ütles ta ja mainis, et kui mõni täpike on, siis tuleb võtta välja fotograaf ja see ära seadistada. "Tänane fototehnika on niivõrd hea, et patt oleks teha kehvasid pilte."

"Minu elust ei piisa, et kõiki Eesti putukaid ära pildistada, aga selleks, et saada putukatest laiemalt aru, tuleb ka Eestist välja sõita," tõdes ta ja kinnitas, et fotokogu suurus pole iseenesest nii oluline, vaid tähtsad on hoopis need lood, mis seal taga on. "Küll aga saan ma öelda, et mul on maailma kõige täiuslikum kogu talvel elavatest putukatest."