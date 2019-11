Hendrik Relve kutsub avalikul salvestusel avastama eksootilist Borneo saart

Vikerraadio saatesarja "Kuula rändajat" avalikul salvestusel tuleb juttu Borneo saare rahvastest. Suuruselt maailma kolmandal saarel elab sadu põnevaid rahvaid, avalikul kohtumisel keskendub Hendrik Relve kahele vastandliku kultuuriga rahvale - penanidele ja bruneilastele.

Borneo viimaseks metsarahvaks kutsutud penanid elavad eraldatuna vihmametsas ja neil on tänaseni säilinud iidsed metsatarkused. Brunei on aga moodne naftariik, kus elatakse peamiselt linnades, kõrgtehnoloogia keskel. Seejuures on Brunei sultan üks maailma rikkamaid riigijuhte, kelle palee on hoonete kogupindala poolest suurim kõikide maailma riigivalitsejate residentside seas.

27. novembril toimuval avalikul salvestusel kuuleb Hendrik Relve elamusi saareriigist, aga näeb ka seal tehtud pilte ja videoid ning saab rännumehelt endalt küsimusi küsida. Kohtumine on tasuta ja avatud kõikidele huvilistele, salvestus toimub ERR-i uudistemaja pressiruumis (Kreutzwaldi 14, Tallinn). Vikerraadio eetrisse jõuab saade pühapäeval, 1. detsembril kell 14.05.

Alates 7. detsembrist saab Hendrik Relvega kaasa seigelda ka ETV vahendusel, kui alustab uus reisisari "Hendrik Relvega Borneo vihmametsas". Kogenud rändaja viib vaataja niiskesse ja troopilisse džunglisse penanide juurde – saatesari võtab ette reisi Long Ajengi külla Barami jõe ääres, et penanide juhtimisel nädalake metsikus looduses veeta. Saatesarja autor Hendrik Relve, režissöör Kalle Käesel, tootja Osakond OÜ.

"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris igal pühapäeval kell 14.05. Sarja kõiki saateid saab järelkuulata siit.

"Hendrik Relvega Borneo vihmametsas" alustab ETVs laupäeval, 7. detsembril kell 20.00.