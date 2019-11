Narva Pähklimäe kooli õpilased pidasid teaduse ja loomingu ööd

Pähklimäe gümnaasium on tuntud oma taibukate õpilaste poolest. Keemia, füüsika ja bioloogia õppimisele on selles koolis alati loominguliselt lähenetud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teaduse ööl uurisid õpilased, kuidas arvutit inimese ajutegevuse abil juhtida, samuti uuriti Narva elektromagneetilist kiirgust ja isegi teeseene omadusi.

Teeseen ligunes kunagi purgis pea iga Narva elaniku aknalaual. Nüüd selgus, et see polnudki seen.

"See on elus substants, meduus, kes elab, areneb rahulikult, toitub, kui sa teda toidad. Ja see, mida see meduus eritab, seda me joomegi," selgitas 12. klassi õpilane Maksim Semjonov.

Seentest tõsisem teema on arvuti juhtimine ajusignaalide abil. Noor teadlane kinnitas, et arvuti mõistab üle poole tema mõtetest.

"Arvuti püüab aru saada, kas inimene mõtleb apelsinist või arbuusist, täpsus on 60 protsenti. See on rohkem kui 50 protsenti. See tähendab, et tehnoloogia reaalselt töötab ja tal on potentsiaali. Esiteks, inimestele, kes on halvatud, on see ääretult tähtis. Teiseks arvutimängude tööstusele," rääkis 12. klassi õpilane Daniil Vaino.