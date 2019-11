Stig Rästa: kahe lapse kõrvalt vedelemiseks aega pole

Rästa ütles, et tema elu on nelja aatsaga palju muutunud, sest tema perre on sündinud kaks last, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"On enne laste ajaarvamist ja pärast laste ajaarvamist. Ma olin enne jube laisk, passisin niisama ja raiskasin räigelt palju aega. Praegu on kõik planeeritud ja oluliselt kontsentreeritumalt teed kõiki asju," ütles Rästa, et mingit diivanil vedelemist tema elus enam pole.

"Hakitud Kalamari" on raamat, millesse Rästa on kogunud kokku erinevad kogemused, arvamised ja lood, mis võivad isegi natuke õpetlikud olla.

Rästa üritab raamatuga teada anda, et mured ja probleemid on meil kõigil tihti väga sarnased. "Seal saa kõvasti itsitada ja paljud inimesed tunnevad olukorrad ära. Mulle meeldib väga kirjutada olukordadest, millest ei räägita, aga mida kõik teavad," lausus Rästa.