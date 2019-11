"Laulva revolutsiooni" muusikal Broadwayl räägib keelatud armastuse loo

"Kui vaadata tükki kui sellist, on ta legendaarne armastuslugu nagu Romeo ja Julia, keelatud armastus, kus on eestlane ja venelane meie laulva revolutsiooni tingimustes," kirjeldas Agu tükki.

New Yorgis Broadwayl tegutsev lavastaja Tony Spinosa sai Tallinnas puhkusereisil käies inspiratsiooni Eesti laulvast revolutsioonist ja ta kirjutas sellest muusikali. Kokku on "Laulvas revolutsioonis" 22 osatäitjat, nende hulgas Broadway veteranid.

Agu ütles, et etendus pole veel valmis, kuigi muusika on kirjutatud. Lavastaja Spinosa põhjendas eestiteemalist muusikali Agule sellega, et Broadwayle pole viimasel ajal palju uut tulnud ning etendused on mõeldud valdavalt lastele. "Klassikalisi muusikale ei ole, "Hüljatuid" naljalt ei leia enam," arutles Agu.

Spinosa sõnul on Eurovisiooni lauluvõistlus Ameerikas ülipopulaarseks saanud. "Kui kuulata seda muusikat, on ta üle keskmise euro-poppmuusika," kirjeldas Agu lavastuse jaoks kirjutatud laule.