Maailma tippettevõtted filmivad oma reklaame Eestis

Produtsent Diana Mikita tõi näite, et Hispaanias resideeriv režissöör Enrico Trippa on Eestis käinud filmimas viis-kuus korda. Lisaks Eestis filmimisele on võtetel tihti kaasatud ka Eesti näitlejad ja taustajõud. De'Longhi kohvitootja reklaamis kasutati ka näiteks Eesti piima, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Mikita põhjendas, et suurriikides on palju keerulisem leida sobivaid võttekohti. "Seal saada kokkulepe, et saada sellises kohas filmida. Meil on väga head koostööpartnerid, tänu kellele me seda teha saame," ütles Mikita, tuues näiteks Tallinna Vabaduse väljaku maa-aluse parkimisplatsi.

"Itaalia reklaamiagentuur ütles, et sellist asja, mille me siia oleme ehitanud, nad kunagi Milanosse ehitada ei saaks," ütles Mikita.

Nafta Filmsi produtsent Esko Rips lisas, et eestlased on näinud vaeva, et filmimeeskondi Eestisse meelitada. "Odav tööjõud on kindlasti üks faktoritest, aga usaldusväärsus on kõige olulisem," selgitas ta.