Galerii: Trafficu solist Silver Laas avas sealihakampaania

Toidukunsti nautimisele lisaks sai avaüritusel kuulata toiduliidu juhataja Sirje Potisepa ettekannet, HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kõneles lihatööstusest ning Atria Eesti AS juhatuse liige Meelis Laande rääkis seakasvatuse teemal.

Sirje Potisepa sõnul on kampaania "Sealiha – hea liha" vajalik, et selgitada, miks on sealiha oluline osa eestlase toidulauast ning kummutada lihatarbimise ümber levivaid müüte. "Inimene on omnivoor ning liha söömist vajab ta tasakaalustatud toitumiseks. Eriti hea on sealiha süüa just praegu, sügisel-talvel, mil organism kulutab valgema ajaga võrreldes rohkem energiat," selgitas Potisepp.

Kokaoskusi demonstreerinud Silver Laas ütles, et sealihal on koht tema toidulaual. "Kokkan peaaegu iga päev. On ju teada, et näiteks peekon teeb kõik söögid paremaks. Kõige paremini tulevad mul välja kõikvõimalikud pastad ja salaretseptiga kartulisalat," rääkis Laas.

Statistikaameti andmetel on lihatarbimine Eestis viimastel aastatel tõusnud. 2018. aastal söödi Eestis 115 000 tonni liha, mis on 11 protsenti rohkem kui sellele eelnenud aastal. Kõige rohkem söövad Eesti inimesed sealiha. Möödunud aastal tarbiti kokku 56 500 tonni sealiha ehk ühe inimese kohta 42,8 kilogrammi aastas.