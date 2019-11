Grammyde nominentide seas annavad tooni naised

Lizzo ja Billie Eilish on nomineeritud neljas suurimas kategoorias - aasta uustulija, aasta laul, aasta helisalvestis ja aasta album, vahendas BBC.

Varem on igas neljas kategoorias ühe aasta jooksul võitnud vaid üks artist, Christopher Cross.

Mitmeid nominatsioone kogus ka Lil Nas X, kelle laul "Old Town Road" veetis rekordilised 19 nädalat USA muusikaedetabeli esikohal.

Pamiste kategooriate nominendid:

Aasta album:

"I, I" - Bon Iver

"Norman Rockwell" - Lana Del Rey

"Thank U, Next" - Ariana Grande

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" - Billie Eilish

"Cuz I Love You" - Lizzo

"I Used To Know Her" - HER

"7" - Lil Nas X

"Father Of The Bride" - Vampire Weekend

Aasta laul:

"Always Remember Us This Way" - Lady Gaga

"Bad Guy" - Billie Eilish

"Bring My Flowers Now" - Brandi Carlile

"Hard Place" - HER

"Lover" - Taylor Swift

"Norman Rockwell" - Lana Del Rey

"Someone You Loved" - Lewis Capaldi

"Truth Hurts" - Lizzo

Aasta helisalvestis

"Hey Ma" - Bon Iver

"Bad Guy" - Billie Eilish

"7 Rings" - Ariana Grande

"Hard Place" - HER

"Talk" - Khalid

"Old Town Road" - Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

"Truth Hurts" - Lizzo

"Sunflower" - Post Malone and Swae Lee

Aasta uustulija

Black Pumas

Billie Eilish

Lizzo

Lil Nas X

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Teiste hulgas on ka kaks postuumset nominatsiooni, The Cranberriese laulja Dolores O'Riordan ja räppar Nipsey Hussle.

62. Grammy gala toimub 26. jaanuaril ning õhtujuht on Alicia Keys.