Forum Cinemas toob taas kinodesse kogu "Sõrmuste isanda" triloogia

"Ilmselt on juba enamus eestlasi harjunud sellega, et televiisoris on pühade kuulutajaks olnud alati filmid "Visa hing" ja "Üksinda kodus". Ka meie oleme "Visa hinge" kinos uuesti näidanud, aga nüüd saame pakkuda Tallinnas ja Tartus ainulaadset võimalust vaadata Kinoklassika sarja raames suurel ekraanil ära "Sõrmuste isanda" triloogia," rõõmustas Forum Cinemas programmijuht Tõnis Lõhmus. "Näitamisele tulevad kõigi kolme filmi pikendatud versioonid ja need on kindlasti filmid, mis annavad tõelise efekti just kinos vaadates."

Lõhmus selgitas, et Coca-Cola Plazas näeb filme igal detsembri nädalal ja teosed tulevad näitamisele ka 9. kuni 11. detsembrini kinos Ekraan. "Aga tõelise elamuse saamiseks peaks tulema 27. detsembril toimuvale maratonvaatamisele Tallinnas või Tartus. Alustame esimese filmiga kell 11.30 ja lõpetame alles pool tundi peale järgmise päeva algust," märkis Lõhmus.

Peter Jacksoni lavastatud "Sõrmuste isanda" filmid on võitnud kokku 17 Oscarit. "Sõrmuste isand: kuninga tagasitulek" on seni ainus film, mis on võitnud kõikides kategooriates, kuhu see nomineeriti.