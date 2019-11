Margus Saar: meie toimetuses on vabadus kajastada sündmusi mitmekülgselt

Pikaaegne Eesti Televisiooni saatejuht Margus Saar peab lugu traditsioonidest ja arvab, et pisiasjad on määravad.

"Meie "Aktuaalne kaamera" on Eesti vanim järjepidevalt eetris olnud saade ja me oleme näinud igasugu aegu," rääkis Margus Saar saates "Minu ETV". "Me oleme näidanud igasugu aegu ja meid on vaadanud kõik."

Kunagi varem pole maailm Saare hinnangul olnud nii kättesaadav kui praegu. "Igaüks meist võib valida omale meeldiva infoallika ja kujundada sellest oma tõe."

"Meil toimetuses on vabadus kajastada sündmusi mitmekülgselt," tõdes saatejuht. "Kõigepealt faktid ja siis lisame kommentaarid. Ja ongi kõik. Järeldused on juba vaataja käes."

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.