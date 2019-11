Jazziklubi Philly Joe's hakkab Narvas jazz-kontserte korraldama

"Narva on põnev, ilus ja atraktiivne linn, mis lisaks geograafiale asub ka kultuuriliselt ideaalses kohas, et alustada muusikakultuuri dialoogi näiteks Peterburgi, Moskva või Jekaterinburgiga," ütles Philly Joe's tegevjuht Reigo Ahven ja sõnas, et lisaks on Narva viimastel aastatel RoRo klubi, Kreenholmi tehaste suvekontsertide, Ideejazzi ja Vaba Lava Narvaga muutunud üheks põnevamaks kultuurilinnaks Eestis.

Raivo Tafenau on juba 30 aastat olnud üks hõivatumaid Eesti saksofoniste. Ta on oma muusikukarjääri jooksul loonud lugematuid erinevaid jazzkoosseise nii Eesti kui ka välismaa muusikutega, salvestanud 11 edukat albumit ning andnud sadu kontserte. Narvas astub Tafenau lavale kvartetiga, kuhu kuuluvad: Raivo Tafenau (saksofon), Taavo Remmel (kontrabass), Ain Agan (kitarr) ja Ramuel Tafenau (trummid).

Philly Joe's Narva kontserdid hakkavad esialgu toimuma korra kuus Vaba Lava Narva kohvikus, alati kolmapäeval algusega kell 19.00.