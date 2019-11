Noorsootöö nädalal kutsutakse silda viskama

Alender tunnistas ETV saates "Ringvaade", et tema eluviis on väga istuv ja tegemist on kasuliku kampaaniaga.

Alendri sõnul hakkab eeskuju pihta kodust ja tema oma nelja last igale poole autoga ei sõiduta. "Kampaania propageerib üldiselt tervislikku eluviisi ja hästi oluline on siin vaimne pool, tuleb teha neid asju, mis sulle sobivad, mis sulle rõõmu ja energiat pakuvad," lausus Alender.

Õiglane lisas, et kampaania on talle väga südamelähedane, sest on ka ise olnud noorest peale sportlik. "Eesmärk on noori rohkem liikuma panna, sest noorte liikumine tänapäeval on üsna kehvake," arutles ta.

Alender ja Õiglane otsustasid väljakutse vastu võtta ja heitsid "Ringvaate" otsekaamerate ees silda.