Iirimaa taluturul kaubeldakse Eesti leivaga

Corkis on iga päev üks taluturg, Irenat kohtab aga nendel, kus müüakse kuulsa toitlustusettevõtte Ballymaloe tooteid. Lisaks nendele toodetele müüb Irena ka omatehtud leiba, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Toodang peab olema ise kasvatatud või ise valmistatud. Sissetoodud asju siin ei ole," selgitas Irena turu reegleid.

Eesti rukkileib on mitmel korral Iirimaal ka meediasse jõudnud. "See on nende jaoks nii uus asi, iirlased on hästi traditsioonilised oma toidukultuuris," selgitas Irena.