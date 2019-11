Priit Kuusk kasvatas endale Bellingshauseni pardal hülgevuntsid

"Ma tahan endale teha uue passi. Kui ma tagasi lähen, on kohe vaja minna kodakondsus- ja migratsiooniametisse ja pass ära teha. Siis ma ajan kohe vuntsid maha, need on jube tüütud," selgitas Wend, et kasvatas vuntsid passipildiks, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Wend on laeval olnud juba septembri algusest ja selle aja jooksul on ta tundnud kaks korda väsimust. "Õnneks elu pakub vaheldust, ma saan maal käia, olla üksi, saan mõtteid koguda ja raamatut lugeda," ütles Wend. Rutiini vastu võitleb Wend päevikut täites, millest sünnib lõpuks ka raamat. Wend tõdes, et on õppinud rutiini isegi nautima.

Wend seilab Bellingshauseni pardal veel umbes kuu aega. "Praegu mul on kahetised tunded. "Ühest küljest tahaks juba koju, tahaks oma peret näha, oma lapsi, aga teisest küljest ei tahaks, et lõppeks," ütles Wend.

Laeva pardal on 12-liikmeline kirev seltskond, keda juhib kapten Meelis Saarlaid. Ekspeditsiooni juht on Tiit Pruuli. Praeguseks on Bellingshausen ületanud ookeani ja jõudnud Euroopast Lõuna-Ameerikasse.

Kroonlinnast 11. juulil mereretke alustanud eestlaste purjelaev Admiral Bellingshauseni meeskond plaanib jõuda jäise mandri avastamise 200. tähtpäeval, 28. jaanuaril 2020 Antarktikasse.