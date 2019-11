Tartus esineb Soome produtsent Axel Thesleff

30. novembril esineb Tartus meelelahutuskeskuses Forrest Soome DJ ja produtsent Axel Thesleff, kelle tuntuimat lugu "Bad Karma" on Youtube'i vahendusel kuulatud üle 360 miljoni korra.

Alex Thesleff viljeleb muusikat erinevatest žanridest, alates klubihittide loomisest kuni rahulikemate meloodiate produtseerimiseni. Tema armastus muusika vastu sai alguse klassikalisest muusikast, kuid peagi avastas ta enda jaoks ka elektroonilise muusika, mistõttu on suur osa tema loomingust ka erinevate žanrite koosharmoonia.

2015. aastal ilmus Axel Thesleffi täispikk album "The Hollow Men", mis on muusikaline tõlgendus T.S. Elioti samanimelisest luuletusest. Möödunud aastal ilmus ka tema lühialbum "Two Worlds".

Eelmisel aastal esines Axel Thesleff ka Tallinnas Kultuurikatla pargis toimunud Sweet Spot festivalil, kus ta astus üles EKKM-i sisehoovi laval.