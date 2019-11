Von Krahlis alustab uus kontserdisari Krahl Sessions

Krahl Sessions paneb ühiseks kontserdiks lavale kaks erinevat artisti, kes üksteise loomingut täiendavad. Aneti ja Yasmyni muusika saab selleks õhtuks uued arranžeeringud ning esitusele tulevad ka seniavaldamata lood. Esimest korda kuuleb just sel õhtul Aneti peagi ilmuvat uut singlit "Write About Me", mis on kirjutatud koostöös Frediga (Frederik Küüts) ja osaleb Eesti Laulu poolfinaalis. Samuti tulevad ettekandele lood Yasmyni tulevaselt EP-lt.

"Yasmyn on algusest peale minu jaoks väga intrigeeriv ja mahlase vokaaliga naisartist olnud ja mulle meeldinud ning kuigi minu ja Yasmyni muusika ei pruugi küll väga suuri sarnasusi näidata, siis see teebki meie omavahelise koostöö ja selle kontserdi lõpptulemuse väga põnevaks," ütles Anett ja lisas, et kontserdil teevad nad kaasa ka üksteise lugudes ja kontsert saab olema ühine kulgemine nende mõlema muusikas.

"Sellest hetkest, kui nägin Anetti kunagi Eesti Laulul looga "Strong", olin võlutud tema häälest ja kirest. Väga meeldejääv esitus oli ning ma teadsin, et kunagi teen temaga koostööd," kinnitas Yasmyn ja rõhutas, et üllatav oli see, kui võimalus selleks tuli nii vara. "Kuna mu muusika on üpris elektrooniline, olen juba päris kaua mõelnud et tahaksin oma muusikat akustiliselt esitada, et tekitada harmoonia õrnuse ja karmi trap'i vahel, sellepärast sobime mina ja Anett väga hästi kokku ka."

Krahl Sessions avakontsert koos Aneti ja Yasmyniga toimub 11. detsembril. Kontsert toimub ühise esitusena, kus mõlemad artistid on koos ühise bändiga laval.