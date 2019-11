Rein Rannap jõulutuurist: tahame, et see jääks eluks ajaks meelde

Ott Lepland sõnas, et sotsiaalmeedia on tänapäeval väga oluline osa muusiku igapäevatööst, kuid see ei tähenda tingimata, et kõik sellega tegelema peaks. "Mina samas tunnen, et mul on viimasel ajal asju, mida oma fännidega jagada," sõnas ta.

Rein Rannap kinnitas, et kirjutan nende ühise jõulutuuri jaoks ka uut muusikat. "Me ei taha, et see oleks tavaline kontsert, vaid jõulutundest pakatav üritus, mis jääks eluks ajaks meelde," ütles ta ja kinnitas, et selle erilisuse juurde kuulub ka uus materjal. "Ma tunnen muret, kas need uued lood tulevad ka kaasaegsed ja moodsad."