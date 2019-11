Eesti muusik Rita Ray avaldas debüütalbumi "Old Love Will Rust"

Plaadifirma Funk Embassy Records alt ilmus Eesti soul-laulja ja helilooja Rita Ray debüütalbum "Old Love Will Rust", mis pärjati ka Raadio Tallinna kuu plaadi auhinnaga.

Lisaks muusik Rita Ray'le endale löövad plaadil muusikutena kaasa ka Artis Boriss (wurlitzer, hammond), Kristen Kütner (elektrikitarr), Jasper Alamaa (basskitarr), Ott Adamson (trummid ja perkussioon), Luiz Black (perkussioon), Laura Klesment (viiul), Toomas Hendrik Ellervee (viiul), Talvi Nurgamaa (vioola), Kaspar Kluge (tšello), Jason Hunter (trompet), Siim Aimla (tenor saksofon), Keio Vutt (bariton saksofon).

Varem on albumilt "Old Love Will Rust" ilmunud singlid "Disco Stu", "Lover Man" ja "Fool for Loving You".

Kuula albumit: