Disney+ tutvustas fännidele "Star Warsi" Yodat beebina

Äsja avatud Disney+ keskkonnas saab vaadata "Star Warsil" põhinevat seriaali "The Mandalorian", mis tõi esimeses osas vaatajateni võimsa Jedi meistri Yoda karakteri beebina. Fännid on tegelaskujust pöördes ning võtsid sõna ka sotsiaalmeedias, vahendas Metro.

Experienced baby fever for the first time ever today while watching baby yoda. If anything happens to him, be ready to see the entire world burn.#BabyYoda #TheMandalorian pic.twitter.com/gBvvGg2Mtv — justine. (@sch_mittens) November 16, 2019

Yoda on olnud kesksel kohal läbi kõikide "Star Warsi" filmide ning fännidele tuttav oma kõrge ea, ligi tuhande aasta poolest. "Star Warsil" põhinevas esimeses telesarjas "The Mandalorian" on Yodat kujutatud aga 50-aastase hällilapsena ning fännid on selle üle rõõmsad. Sarja tulevastes osades peaks selguma, kas tegemist on filmidest tuttava Yodaga või tema järeltulijaga.

Kuigi Yoda on "Star Warsi" üks keskseid tegelasi, on tema loost väga vähe teada. Ainus, kes on Yodat filmide jooksul meenutanud, on oraakel Yaddle, keda sai näha "Star Warsi" järjefilmide triloogias.

Disney lansseeris uue voogedastusjaama Disney+ novembris, omades eksklusiivseid õigusi suurtele frantsiisidele nagu Marvel ja Star Wars.

Disney+ startis esialgu ainult Põhja-Ameerikas, kuid peaks peagi muutuma kättesaadavaks ka paljudes teistes piirkondades. Pole veel teada, kas ja millal Disney+ Eestisse jõuab.