Selgusid telekonkursi "Klassikatähed" viienda hooaja osalejad

Kokku kandideeris "Klassikatähed 2020" konkursil 26 muusikut, kellest 18 said võimaluse esineda Estonia kontserdisaalis žürii ees. ""Klassikatähed" on nõudlik konkurss. Siia niisama, käed taskus, osalema tulla ei saa. Lihtsalt viisipidamisest või musikaalne olemisest ei piisa. Iga võistleja, kes saatesse kandideeris, on teinud endaga tublisti tööd ja harjutanud igapäevaselt oma instrumenti vähemalt 10-15 aastat. Sestap on 26 osalejat väikese Eesti kohta hea tulemus," märgib "Klassikatähtede" üks ellukutsujatest ja saateformaadi autoritest Timo Steiner.

Kõikide kandideerinud muusikute potentsiaali hindab Steiner kõrgeks ja valiku tegemine oli pingeline. "Nende 26 hulgas ei olnud kedagi, kes ei vääriks kohta saates. Rõõmu tegi seegi, et pillide valikus olid tänavu harjumuspärasemate instrumentide kõrval ka klassikalised kitarrid ja paar põnevat noort lauljat," lisab Steiner.



"Klassikatähed 2020" konkursil lähevad tiitlit püüdma:

Helin Hallik, kitarr (Tallinna Muusikakeskkool)

Karl Tipp, saksofon (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Kristjan-Jaanek Mölder, bariton (Mozarteum, Salzburg)

Mirjam Avango, klarnet (Trossingeni muusikakõrgkool)

Siret Sui, flööt (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Toomas Oskar Kahur, tuuba (G. Otsa nimeline Tallinna Muusikakool)

Triinu Piirsalu, viiul (Sibeliuse akadeemia, Helsingi)

Tähe-Lee Liiv, klaver (Tallinna Muusikakeskkool)



Žürii koosseisu kuulusid Eesti Kontserdi, Klassikaraadio ja Eesti Televisiooni esindajad. Eesti Kontserdi peaprodutsendi Lauri Aava sõnul oli žürii arutelu pikk ja tuline. "Tegelikult oleksime võinud jõuda ka teistsuguse valikuni ja saade polekski tulnud tõenäoliselt halvem, vaid lihtsalt väga teistsugune. Mulle meeldib, et "Klassikatähtede" lävend on juba kord selline, et kõik kandideerijad on hästi valmistunud ja reaalselt valmis saate väljakutseid vastu võtma."



Ka žüriisse kuulunud ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sink tõstab esile eelkonkursi taset. "See oli kõrgem kui ma noortelt muusikutelt oodata oskasin – kujutasin ette vaoshoitumat mängu ja lavalist olekut. Põnev on jälgida, kuidas ühe või teise mängija karakter selle formaadi puhul avanema hakkab. Igatahes tuleb kõigile osalejatele, hoolimata tulemusest, aplaus teha, sest kui kujutasin ennast ette nende vanuses, siis ma ei tea, kas oleksin selleks valmis olnud. Publiku ette astumine nõuab julgust ja kogemust," ütleb Sink.



2014. aastal "Klassikatähtede" finaali jõudnud Elina Nechayeva sõnul tõi saade tuntuse ning võimaluse osaleda paljudes projektides. Tulevastel klassikatähtedel soovitab ta konkursile vastu minna hea tuju ja naudinguga: "Tuleb särada ja pingele vastu pidada!"



"Klassikatähed 2020" jõuab ETV ekraanile ja Klassikaraadio eetrisse 2020. aasta veebruaris. Võitja selgub 3. aprillil toimuvas finaalsaates, kolm parimat astuvad koos ERSO-ga üles Tartus ja Tallinnas toimuvatel galakontserdidel. Konkursi korraldavad Eesti Kontsert ja Eesti Rahvusringhääling.



"Klassikatähtede" tegemisi saab jälgida sarja kodulehel ja Facebooki lehel.