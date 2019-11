Elina Nechayeva tulevastele klassikatähtedele: tuleb särada ja pingele vastu pidada

2014. aastal "Klassikatähtede" finaali jõudnud Elina Nechayeva sõnul tõi saade tuntuse ning võimaluse osaleda paljudes projektides. Saatesse pääsenutele annab ta soovituse. "Ükskõik, mis teha, alati teha hea tuju ja suure naudinguga. Ning head vastupanuvõimet, kuna tegelikult see aeg, mis see saade kestis, oli üsna pingeline. Nii et suurt vastupanuvõimet ja palju sarmi ja sära," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Žürii ette astus pühapäeval 18 noor muusikut. Neist üks, Tähe-Lee Liiv sai äsja 16 ning on "Klassikatähtede" saates kõigi aegade noorim osaleja. "Alguses taheti mind panna viiulit õppima. Kuna see oli natukene valulik sõrmedele ja kaelale, siis ma ikkagi otsustasin klaveri peale jääda ja klaver on üldse väga ilusa heliga pill. Mulle väga meeldib," ütles Liiv.

Tallinna muusikakeskkoolis õppiv Tähe-Lee Liiv pääses kaheksa parema hulka nagu ka Saksamaal Trossingeni muusikakõrgkoolis klarnetit õppiv Mirjam Avango, kes tunnistas, et väike närv oli sees. "Eks ta ikka oli. Eriti see rääkimise osa, sest sellega ma ei ole võib olla nii harjunud," sõnas Avango.

Konkurentide esinemist jälginud noor pianist Karl Johan Nutt arvas, et kõik olid tublid. "Ma pean tunnistama, et seekord on väga ühtlane koosseis ja siin on ka mõningaid uusi pille, keda varem saates ei ole kindlasti olnud. Aga ma ei tea, kas nad on proovimas käinud, et on näiteks kaks kitarri ja see on kindlasti väga huvitav," lausus ta.

Saatesse pürgijad rääkisid, et ootavad "Klassikatähtede" saatest uusi kogemusi ja soovivad end proovile panna. Klassikatäht 2020 selgub aprilli alguses.