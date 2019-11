Kokk Orm Oja: kes hüppab langevarjuga, sööb ka musta ciabatta't

Järgmisel nädalal toimub Põhjala tehases musta toidu festival Black Food Festival Tallinn 2019. NOA Chef's Hall peakokk Orm Oja on veendunud, et must värv on isuäratav.

"Siin tuleb mängu juba puhas teadus. Kui inimesel on näiteks valida punase või musta õuna vahel, siis ta valib musta. See on psühholoogia." Ta lisas, et inimtüüpe on mõistagi erinevaid.

"Kes otsib lihtsat, mõnusat ja lähedast toitu ja kes tahab mingeid imelikke elamusi. Mõned inimesed hüppavad langevarjuga lennukist alla. Ma vihkan lendamist. Sõbrad ütlevad, et aga hüppa langevarjuga alla, siis enam ei karda. Aga kui ma juba lennata ei taha, siis miks ma sealt alla pean hüppama?" rääkis ta.

NOA Chef's Hall peakokk Orm Oja. Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Samamoodi on tema sõnul musta toiduga. "Need, kes hüppavad langevarjuga, on selle musta ciabatta vennad." Toitu värvib Oja mustaks tuha ja kalmaaritindiga. "Tuhka tehakse köögivilja jääkidest, nii et ma arvan, et see on väga naturaalne ja tervislik."

Ta tunnistas, et on mustade toitude tegemisel läinud ka liiga loominguliseks. "Mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma mõtlen, et maitses peab törts rohkem ausust olema. Musta kasutan ma endiselt hea meelega, aga ma ei arva enam, et ma pean liha tolmuks tegema ja seda igale poole raputama."

Musta toidu festival toimub 23. novembril Põhjala tehases.