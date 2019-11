"Ongi Koik" | Koiksugu uudiseid

Keri

Samal ajal kui Eestis püüti maha võtta maaeluministrit, leidis peaminister Jüri Ratas aega, et külastada Keri saart. Keri saare tõstis mere põhjast üles Astrid Kannel tänavu augustis ja sellest on saanud Eesti üks olulisemaid vaatamisväärsusi.

Jüri Ratas ei läinud Keri saarele muidugi mitte niisama. Nagu kõigis Eesti hädades, oli selleski süüdi opositsiooniline Reformierakond. Kaja Kallas ja Kristen Michal muudkui korrutavad nagu rikki läinud papagoid, et Jüri Ratas võiks sinna kerida või teise kohta kerida.

Kuna ükski normaalne koalitsioonipoliitik opositsionääre ei kuula, jäigi Ratasele meelde ainult sõna "Keri". Kerile ta keriski.

Kaja Kallas

Reformierakonna juht Kaja Kallas viitas "Aktuaalses Kaameras" sellele, et Jüri Ratas müüks esimesel võimalusel Eesti maha.

"Ongi Koigi" uurivad ajakirjanikud tegid aga kindlaks, et kui Jüri Ratas on püüdnud korduvalt Eestit maha müüa, pole see kunagi õnnestunud. Rääkida sellest, et Ratas müüks Eesti esimesel võimalusel maha, on seega asjatundmatu. Valmistasime fotoreportaaži hetkedest, mil Ratas on püüdnud Eestit maha müüa.

Nagu nägite, ei ole Kaja Kallase väide alusetu. Jüri Ratas poeb kas või nahast välja, et Eestit maha müüa. Probleem on selles, et keegi ei taha osta.

Õgimine

Eesti Televisioonil on hea uudis kõigile meestele, kes on ühest naisest lahku läinud ja pole veel uut naist leidnud või vana naisega uuesti kokku läinud. Tulge meile sööma!

Kõigil tuleb ette halbu aegu, aga eesti esisööja toidab teil vähemalt kõhu täis. Halastus on maailmas olemas.

Porgand

Ainult praetud kanast ei ela ükski inimene ära. Postimehe ajakirjanikud elavad. Aga mis teha, kui neile raha asemel palka kanaämbrites makstakse.

Paljud inimesed vajavad lisaks kanale köögivilju. Porgandit närida on üsna raske ja tüütu. Appi tuleb Silvia Ilves. Kui teil riivi käepärast pole, aga porgandid on, siis minge Silvia Ilvese kontserdile. Saate muusikaelamuse ja ka porgandid riivitud, kõik ühe korraga.

Kelmus

Eesti uuriva ajakirjanduse lipulaev Pealtnägija paljastas hiljuti, kuidas investeerimiskelmid lihtsameelsete inimeste ajju ronivad ja kogu raha pihta panevad.

Eesti uuriva ajakirjanduse põhjakoristaja "Ongi Koik" uuris aga lisaks välja, et tegelikult ronib inimestele ajju Isamaa juht Helir-Valdor Seeder. Plaan on inimeste pensioni teise samba rahale käpp peale panna. Kuna kevadel lähevad võlgade katteks müüki Keskerakond, Reformierakond ja sotsid, siis ostab Seeder inimeste pensioniraha eest need erakonnad ära ja Isamaa saavutab nõnda riigikogus enamuse. Ega Seederil ja Isamaal teist võimalust ei olegi. Keegi nende poolt hääletama ju ometi ei hakka.

Keel

Kultuuriminister Tõnis Lukas teatas hiljuti, et eesti keele kaitseks ja keelepoliitika kujundamiseks tuleb praeguse keeleinspektsiooni asemele luua keeleamet.

"Inspektsioonil hetkel on vähem jõudu kui teiste valdkondade ametitel. Me tahame, et (keeleamet) oleks jõuline rusikas eesti keele kaitsel," märkis ta.

Eesti keele kaitsmiseks jõulise rusika looming on juba käimas. Tulevased keeleinspektorid teevad tublisti Kiivika käe all trenni ja käisid hiljuti riigikogu suures saalis ette näitamas, kuidas peab eesti keelt kaitsma.

Vaat niimoodi käib eesti keele kaitsmine!