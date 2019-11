"Ongi Koik" | Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt

"Ongi Koik" jätkas telemänguga "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt", kus lähevad vastamisi riigikogu liikmed, kes on kõige vähem silma on paistnud. Seekordse mängu kangelased olid Kalvi Kõva sotsiaaldemokraatlikust erakonnast ja Mart Võrklaev Reformierakonnast.

Kalvi Kõva, sotsiaaldemokraatlik erakond

Kalvi leiab, et riigi juhtimisel on oluline kogukonna hoidmine ja kuulamine, kogukonnaga arvestamine. Kalvi on riigikogus sõna võtnud üksteist korda ja tema kõige sisukam sõnavõtt oli selline, kus ta pani mikrofoni kogemata sisse.

Kalvi pani kogemata ja see ei lähe arvesse. Samuti ei lähe arvesse see, et Kalvi artikkel "Pensionisüsteemi peab parandama" ilmus üheaegselt Pärnu Postimehes, Põhjarannikus, Raplamaa Sõnumites, Severnoje Poberežjes, Vooremaas, Võrumaa Teatajas, Meie Maas ja Lääne Elus. See on üks artikkel, mitte mitu. Kalvi sai 87 punkti.

Mart Võrklaev, Reformierakond

Mart tahab, et Eesti riik oleks nagu Rae vald. Mart on võtnud kümme korda sõna, pärinud kaks korda aru ja saanud ühe korra aru. Mart sai 88 punkti ning seega pingelises helitluses langes mängust välja sotsiaaldemokraat Kalvi. Mart läheb aga läheb Superfinaali.

Telemäng "Su nägu ei kõla absoluutselt tuttavalt" jätkub nädala pärast.