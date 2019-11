"Ongi Koik" | Väga suur intervjuu Listeeria Bakteriga

Kuigi süvariik on püüdnud teemat summutada, ei ole kuhugi kadunud fakt, et mööda Eestit käib üks väga halb bakter. Aga nüüd astus ta saates "Ongi Koik" vaatajate ette.

Tere, Listeeria Bakter!

Tere, Märt, tore on sinu lähedal olla. Mulle üldse televisioonis väga meeldib. Raadios ka väga meeldib.

Seda muidugi, teil on ju tugev teletaust. Alustasite siinsamas majas lastesaadetest, olete kaasa löönud filmides ja muusikalides. Kuidas te uue karjäärini jõudsite?

Siinkohal oli mulle väga abiks endine kolleeg Vahur Kersna. Me käime siiani väga lähedalt läbi. Tema ütles, et toidutöö on see ainuke töö, mis toidab. Vahur ütles, et hakka sa bakteriks, sina räägid minust ja mina räägin sinust ja nii saame mõlemad kuulsaks.

Aga Vahur Kersna oli juba enne kuulus.

Ütlen ausalt, et enne mind oli Kersna mitte keegi. Vaadake teda nüüd – kõik armastavad teda, ta annab iga nädal välja uue raamatu oma elust. Keegi polnud veel hakanudki EKRE lühikesest pingist rääkima, kui tema oli juba terve saatesarja teinud. "Pink" oli selle nimi.

Aitab nüüd Vahur Kersnast äkki.

Kahjuks ei aita.

Seda küll, aga lähme edasi. Kus te vahepeal olite, pärast telest lahkumist ja enne bakteriks hakkamist? Ja kas töö on kerge?

Mul oli peiteaeg. Aga tööst – ei ole siin midagi kerget. Töökeskkond on küll meeldiv, aga tulemused on mikroskoopilised.

Te töötate peamiselt kalatehases?

Ma ei saa öelda, kus ma töötan ja üleüldse on see salastatud info. Kus te üldse võtate, et ma Listeeria Bakter olen?

Ise te helistasite meile ja lällasite, et "ma olen Listeeria Bakter, teen, mis tahan, möllan, kus tahan, minister on oma poiss, trallallaa-trallallaa!".

Ma pole seda öelnud. See võis olla kes iganes. Aga ärme keskendu niivõrd sellele, mis oli, keskendume rohkem tulevikule. Katsuge aru saada, ma pole halb bakter, ma olen, kui nii võib öelda, teie kõige suurem sõber.

Ja teie jaoks peaks valla olema me uksed ja me hing, me silmad, ning me perekonnaring?

Ma ei oleks ise osanud seda paremini sõnastada. Ärge peljake baktereid, me oleme lõpuni truud Eesti Vabariigi valitsusele ning teeme koalitsiooniga igakülgset koostööd. Pole minu süü, et koalitsiooni tervis praegu kehv on.

Ja igal juhul ei ole te surmav bakter?

Teate, see on kõik peavoolumeedia, opositsiooni ja prokuratuuri infooperatsioon. Ma tänan teid tähelepanu eest ja tänan sind, Märt, hea intervjuu eest! Tule, ma kallistan sind!

Ma pigem siiski ei teeks seda.

Tule, tule, tule lepime ära, kallistame ja oleme sõbrad ikka edasi. Miks sa kõhkled? Ära nüüd pelga! Tule, kallistame!

Hea küll!