West ja tema 200-liikmeline Sunday Service'i gospelkoor külastasid Harrise maakonna vanglat, kus nad esinesid eraldi 200 meesvangile ja väiksemale hulgale naisvangidele, vahendab Consequence of Sound.

Harrise maakonna politsejaoskonna avaldatud videos näeb Westi ja koori esitamas gospeliteemalisi lugusid räppari uusimalt albumilt "Jesus Is King", sealhulgas lugu "Follow God", aga ka lugu "Jesus Walks" oma klassikaks kujunenud albumilt "College Dropout". West ka kohtus kinnipidavatega, surudes nende kätt ja öeldes, et tegemist on missiooni, mitte kontserdiga.

Kanye West andis Houstoni vanglas mitu üllatuskontserti. Autor/allikas: Harris County Sheriff s Office/SCANPIX

Tema ülesastumine Harrise maakonnavanglas sai väidetavalt korraldatud viimasel minutil, kui West esitas kolmapäeval idee politseiülem Ed Gonzalezile. Räppar tahtis esineda ka Texase osariigi vanglas, kuid talle öeldi ära.

Nii West kui ka tema naine Kim Kardashian West on tõusnud kriminaalmenetlusreformi tugevateks pooldajateks. Houstonis viibides külastas Kardashian surma mõistetud vangi Rodney Reedi ja oli väidetavalt tema kõrval, kui ta sai teada, et Texase kuberner käskis tema hukkamise peatada.

West jääb Houstonisse kogu nädalavahetuseks ja astub pühapäeval üles Joel Osteeni Lakewoodi kirikus.

How Kanye West transitioned into a new creature is a case study. God is in the business of transforming people into new creatures. This video gave me goose bumps. ???????? pic.twitter.com/pfW1vuNm3A — Umeh and 99 others (@UmehWrites) November 16, 2019

Singing : How excellent is your name - thank you @kanyewest ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/VNecrL1tB7 — Khaya Mthethwa (@khayamthethwa) November 16, 2019