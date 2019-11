Tartu Aparaaditehas tähistas majakassi sünnipäeva suure peoga

Johannes Gutenberg on Tartu Aparaaditehase kõige staažikam elanik ja ilmselt üks Eesti kuulsamaid kasse. Laupäeval sai ta kümneaastaseks ja tehas tähistas seda suurte pidustustega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kummalisel kombel on kassist saanud üks Aparaaditehase olulisemaid vaatamisväärsusi.

"Kui võib-olla muidu Aparaaditehasest keegi kedagi ei tunne, siis kassi teavad alati kõik. Ta on meie sotsiaalne liim, mis inimesi omavahel ühendab. Ta algselt oli Trükimuuseumi kass, aga kui Trükimuuseum kolis kõrvalkrundile, sest neil olid seal paremad ruumid, siis Gutenberg jäi siia maha, sest talle meeldis siin tehases vist rohkem," rääkis Aparaaditehase loomenõukogu liige Karin Bachmann.

Oluline roll on Gutenbergil ka Aparaaditehases tegutsevate kunstnike töös.

"Tõsi on, et Gutenberg inspireerib väga paljusid maja kunstnikke ja disainereid. Gutenberg on käinud ka minu stuudios päris mitu korda juba algusest peale. Järelikult talle väga meeldib siin," rääkis disainer Anni Ansmann. Tema arvates meeldib Gutenbergile Aparaaditehases valitsev kunsti hõng. "Ta sobib siia väga hästi," lisas ta.

Kass on Aparaaditehases nii populaarne, et majas korraldatakse lausa temanimelist ekskursiooni, mis näitab tehase neid soppe, kus kassile viibida meeldib.

Sellegipoolest on tegemist üsnagi tujuka isendiga. "Gutenberg on keerulise iseloomuga selles mõttes, et ta väga naudib tähelepanu, küll aga ei meeldi talle eriti, et teda puudutatakse. Kolm paid kannatab ära. Aga eks see ole ka mingis mõttes loomulik - siin tehases on väga palju inimesi, pluss veel kõik turistid ja külalised, et kui kõik teda puudutaksid ja ta sellega rahulik oleks, siis tema isiksus läheks seal taga kaduma," rääkis Bachmann.

Tehasetöötajatele Gutenberg ennast näitab, kuid igal Aparaaditehase külastajal siiski temaga kohtuda ei õnnestu.