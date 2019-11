"Sin Cityst" valmib telesari

"Sin City" looja Frank Miller on sõlminud lepingu filmiproduktsioonifirmaga Legendary, et tuua linale oma auhinnatud koomiksi põhjal valminud telesari.

Nii Miller kui ka Robert Rodriguez, kes lavastas koomiksi põhjal valminud 2005. aasta filmi, on eeloleva sarja tegevprodutsendid. Stephen L'Heureux, kes kaasprodutseeris järjefilmi "Sin City: A Dame to Kill For", on samuti projektiga seotud, vahendab Consequence of Sound.

Legendary otsib praegu turustuspartnerit, kuid on juba valmis tegema terve hooaja. Veelgi enam, stuudio plaanib teha koomiksist ka animeeritud eelloo-sarja.

Uudis "Sin City" telesarja tootmisest jõudis avalikkuseni 2017. aastal ja sarja tegemist pidi tüürima hakkama "Elavate surnute" loovjuht Glen Mazarra.

Sel ajal kuulusid "Sin City" õigused Harvey Weinsteini ettevõttele The Weinstein Company ja Weinstein pidi asuma produtsendi kohale. Kui ettevõte oli pärast Harvey Weinsteini ahistamisskandaali sunnitud välja kuulutama pankroti, taasomandas Miller filmi- ja teleõigused.

Pole selge, kas Milleri ja Legendary projektiga on seotud ka Mazarra või "Underworldi" režissöör Len Wiseman, kes pidi lavastama 2017. aastal välja kuulutatud sarja pilootepisoodi. Samuti pole teada, kuidas või kas üldse eelseisev sari eelmiste täispikkade filmidega seotud on.