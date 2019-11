Janno Reim ja Stanislav Bulganin toovad Kino laulud kakskeelsena lavale

Kuigi Viktor Tsoi sai 25-aastaselt üle liidu kuulsaks ja müüs välja terveid staadione, oli ta Bulganini sõnul suhteliselt introvertne ja kinnine inimene. "Tema lava-imidž oli natuke teine – mässaja ja protestija. Kui Kino alustas, siis nad alguses laulsid uusromantilisi, lihtsaid lugusid. Aga pärast käis klõps ja temast sai oma aja kangelane."

"Osa tüüpe lähevadki lavale ja kasvavad 30 korda suuremaks," lisas Reim. "Ilmselt oli tal see samamoodi."

Bulganin sõnas, et Tsoil oli nõukogude ajal keeruline, kuna Kino kontserdid keelati sageli ära. Ta meenutas, et kui ta oli 10-aastane, siis ta käis vanematega Moskvas Kino ja Nautilus Pompiliuse kontserdil. "Kinod ei lastud lavale ja pidimegi kuulama ainult seda Nautilust. Soojendusbänd tegi kaks set'i."

Reim ja Bulganin esitasid saates avaloona pala "Suitsupakk" ("Patška sigaret").

Arusaadavalt ei lastud Kinod lavale lugudes esinevate selgete poliitiliste sõnumite pärast, mis kutsusid üles muutustele. "Tema lugudes ei olnud ainult üldinimlikke sõnumeid, vaid ka päris teravat ühiskonnakriitikat."

Kino muusikas peitub ehe Vene hing, nõustus Bulganin. "Sellepärast ta lähebki hästi peale."

Praegu plaanivad Bulganin ja Reim anda Kino lugudega väiksed kontserdid. Järgmisel nädalal, 21. novembril astuvad nad üles Tartus Kivi baaris. Kuu aja pärast annavad nad kontserdi ka Tallinnas Kalamajas Topsi baaris.

Reim ja Bulganin esitasid saates teise loona pala "Viimane kangelane" ("Posledni geroi").

"Me ei tahtnud praegu midagi suurejoonelist ette võtta, vaid lihtsalt kuidagi üritada taastada seda korterikontsertide atmosfääri, mis oli kunagi 80. aastatel. Sinna mahtus nii palju kui mahtus ja nad kahe kitarriga lihtsalt laulsid. Täpselt samamoodi me teeme. Kahe kitarriga, aga kahes keeles," rääkis Bulganin.

Bulganini sõnul pole neil Kino lugude kakskeelsena lavale toomise juures mingisugust suurt missiooni. Eelkõige on seda lihtsalt kahekesi tore teha. "Minu jaoks on see kogemus üsna uus, et me kahe kitarriga teeme. Mõte on selles, et Kino muusika ei ärka mitte uuesti üles, vaid ta ärkab üles eesti keeles."

"Ma ei ole kunagi vene keeles laulnud ka ja eks ta kõlab meil nagunii teistmoodi," märkis Reim.