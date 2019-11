Saatest "Ongi Koik" välja jäänud klipp: jõulud novembris – OK või mitte?

Paljusid inimesi häirib see, et jõulukraam on juba praegu, novembri keskel igal pool poodides ja tänavatel. Samal ajal paljudele see jällegi meeldib. Kellel on õigus, kellel mitte, küsis Märt Koik Jõuluvana väikeselt abiliselt B@ck A Bickult Lapimaalt ja Asta Raudpõllelt Pärnumaalt.

B@ck A Bick, miks algavad jõulud juba novembris, kui Halloween vaevalt läbi on saanud?

Bick: Me tahame lastele tuua jõulurõõmu. Tahame, et lapsed, ja mitte ainult lapsed, ka täiskasvanud sellel hallil ajal natukene optimistlikumad oleksid. Päkapikud piiluvad ja kõik käituvad korralikumalt. Mis saaks selles halba olla, kui jõulutuled pimedal ajal vilguvad ja meid valgustavad.

Asta Raudpõll, te vist ei ole sellega nõus?

Asta: Ei ole absoluutselt nõus. Tähendab, minul on ükskõik, mida inimesed Lapimaal teki all teevad. Pangu või jõulupuud ... jaanipäeval üles. Aga milleks lapsi sellesse segada? Me õpetame neile jälle võõraid kombeid ja teeme seda jõulupropagandat. Isegi koolides käib juba see jõulujutt kogu aeg. Kas te lastele üldse ei mõtle?

Bick: Me mõtleme, me mõtleme lastele. See ongi just laste pärast ju. Jõulud ju! Jõulurõõm ju.

Asta: Teate, Bick, või kes te olete. Ameerikas asuvad jõululinnaosad, kus 40- kuni 50-aastased mehed käivad ringi, kotid käes, punased kuued seljas, terve aasta vältel. Seda rääkis mulle äsja sealt naasnud naine, muide. Ja nüüd tahate te Eestis ka need perverssused normaalseks teha. Kusjuures see naine läks Eestis maksumaksja raha eest kohe soovahetusoperatsioonile ja lasi end Jõuluvanaks muuta. Käib nüüd ringi meil küla vahel ja hüüab "hõu-hõu-hõu", endal habe tuules lehvimas.

Bick: Jõulud on ju lihtsalt rõõmus püha.

Asta: Laske ma räägin. See teie jõulurõõm pole muud kui liberaalse kasvatuse vili. Vaadake ennastki, väike värdjas päkapikk, te tulete meile, tõelistele eestlastele sobimatut elustiili peale suruma ja muud midagi. Saaks ainult akna taga vahtida ja märkmeid teha. Vene ajal pandi teiesugused vangi, ma ütlen.

Kas jõulud tuleks siis ära jätta või mida me peaksime tähistama?

Asta: Las ma räägin nüüd. Tähistame peame vanu eesti rahvapühi. Nagu mardipäev ja jüripäev ja Helir-Valdor Seedri päev. Siis me tantsime ja pidutseme, sööme sülti ja teeme õlgedel igasugu eesti trikke, mitte mingit Ameerika kokakoolat.

Bick: Palun-palun-palun, ärme jäta jõule ära. Pliiiiiis! Jõuluvana ja tema põhjapõdrad jäävad ju tööta ja nutavad nii väga kibedaid pisaraid! Ja mina olen ka nii kurb ja kõik teised pikid ja päkud.

Asta: Vait, sina liberaalne gnoom! Jõuluteerull tuleb peatada!

Aitäh teile ja soovin omalt poolt kõigile ilusat ... aega? Lihtsalt head aega!

"Ongi Koik" on eetris laupäeva õhtul kell 22.00 ETV2-s.