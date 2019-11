"Jokker" on aegade esimene vanusepiiranguga film, mis teeninud miljard dollarit

Todd Phillipsi filmi "Jokker" ümbritsevast poleemikast ja vastakatest arvustustest olenemata on Warner Bros ning DC Comics need, kes naeravad viimasena. Laupäeval sai koomiksifilmist kõigi aegade esimene vanusepiiranguga film, mis on teeninud üle maailma kinodes üks miljard dollarit kassatulu.

"Jokker", mis toodeti suhteliselt minimaalse 62,5 miljoni dollari eest, on juba kõigi aegade kõige kasumlikum koomiksifilm. Nüüd on film oma seitsmendal kinonädalavahetusel ületanud miljardi dollari piiri, vahendab Consequence of Sound.

Lisaks sellele, et see on esimene kord ajaloos, kui vanusepiiranguga film jõuab raskesti saavutatava tähiseni, on verstapost märkimisväärne ka paljudel muudel põhjustel. Näiteks on "Jokker" 2019. aastal miljard dollarit teeninud seitsmest filmist ainus, mis ei pärine Disney/Marveli maailmast ("Ämblikmees: Kodust kaugel" on tehniliselt Sony, kuid selgelt Marveli oma).

Ehk huvitavamgi on see, et "Jokker" on seitsmest filmist ainus, mis ei linastu Hiinas. Võiks arvata, et Hiina turg on selle ignoreerimiseks liiga võimas, kuid ei "Jokker" ega kolm muudest 2019. aastal miljardi dollari piiri ületanud filmidest ("Tasujad: Lõppmäng", "Lõvikuningas" ja "Lelulugu 4") ei vajanud teenimiseks Hiina abi. Kuigi on tõsi, et "Aladdin", "Ämblikmees: Kodust kaugel" ja "Kapten Marvel" vajasid Hiina vaatajaskonda, et suruda end üle olulise tähise, tundub, et paljud miljardi dollari edulood seda ei vajanud.

Kuigi tõenäoliselt ei ütleks ükski filmistuudio ära täiendavast 100 miljonist või rohkemast dollarist, on tähelepanuväärne, et filmid võivad olla metsikult kasumlikud ka Hiina turule sisenemata. Stuudiod on viimase paari aasta jooksul üha enam hakanud täitma Hiina tsensorite soove, kuna näevad riiki võimaliku kullaauguna. Aga kui vastuoluline, vanusepiiranguga filmitükk suudab teenida miljard dollarit ilma Hiina tahte all paindumiseta, pole võib-olla riigi vaatajaskond nii väärtuslik kui seni arvatud.