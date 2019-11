Galerii: Eesti Laulu pressikonverentsil tutvustati kõiki osalisi

Eesti Laulu 24 poolfinalisti on nüüdseks kõik teada ning reedel koguneti esmakordselt ühisele koosolekule ja anti esimene pressikonverents.

"Saatejuhina on Eesti Laulul palju lihtsam osaleda kui muusikuna, artistina," sõnas üks tänavustest saatejuhtidest, Karl-Erik Taukar, lisades, et nii on ta ju endale finaalipääsu juba kindlustanud.

Mari-Liis Jõgeva, keda tuntakse peamiselt tema loodud laulu järgi "Väike valge vale", mis on ka seebiseriaali "Pilvede all" tunnusmeloodiaks, tunnistas, et ilma selle loota ei möödu tal siiani ükski kontsert.

Trafficu liikmed lugesid üles kõik kohad, mida nad aastate jooksul Eesti Laulu konkursil pälvinud on ja lootsid, et see kord tuleb positsioon, kus nad varem olnud pole.

"Eesti Laul on Eesti mõistes kõige suurem lavashow, produktsioon," selgitas Laura, mis teda taas konkursile tõi. Laulja sõnul on see suurepärane võimalus publikule midagi uut pakkuda, lisaks meeldib talle väga võistlusega kaasas käiv suurepärane seltskond.

Möödunud aastal samuti Eesti Laulul osalenud Inga tunnistas, et just tänu sellele konkursile on tal olnud erakordne aasta ning seetõttu on tal hea meel taas tänavu osaleda.

Kaheksaliikmeline Revals lubas välja saata koondamisteated, et otsustada, kes on need kuus, kes Eurovisiooni-reeglite kohaselt lavale võivad minna. Pressikonverentsil oli bändi esindamad kolm kõige kiiremat liiget, kes lihtsalt esimesena kohale jõudsid.

Janet tunnistas pressikonverentsil, et peamiselt tuntakse teda ilmselt MyFitnessi treenerina, kuid laulmisega on ta kogu aeg tegelenud.

"Georgia muutis mind inimesena väga palju, elasin seal kolm aastat," rääkis Egert Milder, kes pani võistluslooga "Georgia On My Mind" ilusa punkti antud eluperioodile. Varem teistele artistile võistluslaule kirjutanud Milder tunnistas, et nüüd on aeg lõpuks ka ise Eesti Laulul üles astuda.

Eesti Laulu poolfinaalis astuvad võistlustulle: Jaagup Tuisk, Laura, Stefan, Ziggy Wild, Kruuv, Shira, Mariliis Jõgeva, Renate, Uku Suviste, Little Mess, Traffic, Rasmus Rändvee, Uudo Sepp, Egert Milder, German & Violina, Janet, Viinerid, Revals, Synne Valtri feat. Väliharf, Merilin Mälk, Inger, Jennifer Cohen, Inga, Anett x Fredi.