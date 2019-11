Vaata enne tele-eetrit: "Lahutus Eesti moodi" V osa

Reede õhtul on ETV eetris telesarja "Lahutus Eesti moodi" viies osa. ERR Menu portaalis on võimalik episoodi vaadata juba enne tele-eetrit.

Osa kannab alapealkirja "Üks väike asi".

Aksli klubiskäik lõpeb verise ninaga ja mees on omadega täiesti põhjas. Lisaks tekib tal arusaamatus oma viiuliõpilase isaga ja ta jääb tööst ilma.

Paar peab teraapia raames soovialtari meisterdama ja lahkuminekuks teineteisele head soovid kaasa kirjutama. Akslil tekib aga uus arusaamatus ärimees Rihardiga, kes tahab Laura poodi ära osta. Lõpuks on Aksel ühe päeva jooksul juba kaks korda politseisse viidud.

Laura saab üllatudes aru, et ta on oma äride kõrvalt kodule vähe aega pühendanud. Naabrimees Tauno on nõus suhte hoidmise nimel lapse adopteerima, aga tema naine Mirjam avastab, et on Akslist rase.

"Lahutus Eesti moodi" on ETV eetris reede õhtul kell 20.00.