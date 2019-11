Raadio 2 räpikonkursi võitnud duo Clicherik & Mäx avaldas debüütalbumi

Clicherik & Mäx said hoogu Raadio 2 räpikonkursi võitnud loost "Madalal", millele järgnes esimene ametlik singel "2D Tüdrukud", mida saatis samuti positiivne vastuvõtt. Oma esimese albumi kirjutasid noored räpparid valmis poole aastaga.

"Ma võin öelda, et see on kõige kihvtim projekt, millega Mäx ja ma kunagi tegelenud oleme," sõnas Clicherik. Mäx lisas, et tänu koostööle Bert Prikenfeldiga on ta väga palju uut õppinud. "Albumi tegemine on ikka väga suur kohustus ja mugavustsoonist välja astumine, see pole lihtsalt mingile biidile loo lintitõmbamine, vaid hoopis midagi palju-palju keerulisemat ja aeganõudvamat," kinnitas ta.

Albumi esitluskontsert toimub 15. novembril Helitehases, ürituse algus kell 23:00. Külalisesinejateks on säm & kaw, Marp$, McLord (Öökülm), Karl Killing ning Flex DJd, Dr Muul ja DJ Critikal.

Kuula albumit: