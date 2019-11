Trad.Attack! avaldab järgmisel aastal uue albumi

Album ja kontsert kannavad pealkirja "Make Your Move", mis on inspireeritud julgusest ületada piire, murda arvamusi ja mõelda suurelt. "Me pole kunagi võtnud bändi tegemist nii tõsiselt kui praegu, seda näitab ka meie uus album, mille valmimisel avasime end loominguliselt täiesti uuest küljest ning lõime uue visuaalse maailma sinna ümber," ütles Sandra Vabarna.

Kuulajate ette jõudis ka albumi avasingel "Pass-pass". "See lugu on jõuline, uute kõlavärvide, kaasatõmbava energiaga, mille ühes osas laulavad kaasa ka meie fännid," selgitasid bändiliikmed.

Trad.Attack!'i album "Make Your Move" ilmub 17. aprillil 2020 koostöös plaadifirmaga Made In Baltics.