Eesti Laul 2020 poolfinalist Egert Milder: süda lööb praegu üle saja

Milder hakkas parasjagu sööma minema, kui heast uudisest kuulis. "Väga hea tunne on. Süda lööb ikkagi üle saja." Milder märkis, et sellest tuleb kindlasti eneseületus. "Alati on hea end natuke proovile panna. Loodame, et saan hakkama ja saan oma lugu rahvaga jagada."

Ta lisas, et kindlasti on vaja loole kohe tegema hakata videot. "Ma ei lähegi praegu sööma. Lähen tagasi ja kirjutan sõpradele, et tuleb video teha ning kõik muud ettevalmistused."

Milder on võistlustules looga "Georgia (On My Mind)", mille autorid on Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ja ta ise.