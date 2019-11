Eesti Laul 2020 poolfinalist Merilin Mälk: kartsin, et see võib olla tulemas

"Appi. Jah või?" oli Mälgi esimene reaktsioon. "Ma olen nii närvis. Ma ei oodanud seda." Ta tunnistas, et nüüd ootab teda kohutav töö ja lisas, et pigem on nüüd kergendus. "Ma kartsin, et see võib olla tulemas. Aga ma olin väga rahulik imekombel. Mu manager on väga närvis. Ma olen kõrval väga chill."

Mälk on võistlustules looga "Miljon sammu", mille autorid on Jonas Olsson, Teemu Jokinen, Jana Hallas ja ta ise.