Eesti Laul 2020 poolfinalist Inga: võib-olla saab paar halli karva juurde

Inga ütles, et uudis on väga hea ja tegi kaamera ees selleks puhuks ka väikese õnnetantsu. "Mulle meeldib see ralli. Teist aastat järjest. Võib-olla saab paar halli karva juurde, aga lõppkokkuvõttes on see väga hea."

Inga on võistlustules looga "Right Time", mille autorid on Peter Põder, Allan Kasuk, Raul Krebs ja ta ise.