Enneaegse Sebastiani vanemad: tema lugu tuleb jagada näitamaks, et kõik saab korda

Sebastian sündis 25. rasedusnädalal ja mahtus ära ühte pihku. Ometi on temast saanud Instagrami-staar, kelle kasvamist jälgivad tuhanded Eesti inimesed. Kuivõrd nad ise ei teadnud midagi enneaegsetest beebidest, siis tundsid nad, et Sebastiani lugu tuleb jagada, et nende saatusekaaslased teaksid, et kõik saab korda.

24 tundi enne Sebastani sündi pildistas tema ema Anete Toming pulma, kus tekkisid äkitsi valud. "Aga kuna mul oli esimene rasedus ja mul oli 25. nädal, siis ma ei osanud sellest eriti midagi arvata. Lõpuks, kui see pulm oli juba enam-vähem lõppenud, sõitsin Tartusse igaks juhuks kontrolli. Kui ma jõudsin sünnitusosakonda, siis mulle öeldi, et mul on avatus juba 2 cm."

Tema mees Erki Toming oli samal ajal Tallinnas. "Kell üks ta helistaski, et nüüd on aeg tulla. Pimedas sõitmine, kui adrenaliin on üleval, oli päris keeruline. Ma palvetasin, karjusin, et mis toimub, miks seda nüüd vaja on. Aga siis tuli rahu südamesse." Anete tunnistas, et nad ei olnud tolle hetkeni mõelnud, et äkki läheb midagi halvasti.

Kui Sebastian neile pärast sündimist kätte anti, siis nad ehmatasid alguses ära, märkis Anete. "Ta oli tõesti väga pisike."

Erki tunnistas, et ta nuttis, kui laps sündis. "Isegi praegu tuleb pisar silma." Sebastian kaalus sündides 888 grammi ja oli 33 cm pikk. "Hea meelde jätta," märkis Anete.

Kuna Anete oli eelmisel päeval tulnud pulmast, oli tal kaamera kaasas. "Kuna ta on meie poeg, siis oli loomulik, et ma tahan meie pojast pilti teha. Siis ma tegingi iga päev. Aga Instagrami mõte tuli umbes nädal pärast tema sündi."

"Saime kohe aru, et me ise ei tea sellest teemast väga palju ja seda tuleb jagada," selgitas Erki. Anete sõnul saigi sellest Sebastiani teekonna jagamine. Erki sõnul oli tagasilööke kõige raskem jagada.

"Mul oli emakasisene infektsioon ja tema sai ka sealt infektsiooni, ning haiglas sai külge veel sepsise. Tal olid ka hingamispausid. Aga see on enneaegsel beebil tavaline. Tal ei olnud midagi viga selles mõttes," rääkis Anete.

Ühtegi operatsiooni Sebastianile tehtud ei ole. "Tal on kõik väga hästi. Ta on saanud kolm vereülekannet, sest beebil üsasiseselt rauavarud tulevad viimases staadiumis. Ehk tal on vaja olnud abi rauaga."

Erki tunnistas, et kodu oli neil väga segamini, kui Sebastian koju toodi. "Haigla asjad sai toodud keset põrandat ja lihtsalt oldud natuke aega, et rahulikult istuda, puhata ja nautida seda aega." Ta lisas, et kodus hakkas Sebastian kohe palju kiiremini sööma. "Me isegi imestasime, et kust nüüd see jõud tuli."

Sebastian oleks tegelikult pidanud sündima Halloweeni-päeval, 31. oktoobril. "See 31. oktoober oli ainult sellel aastal tähistamise päev. Enneaegsetel beebidel on kaks vanust. Tema sünnipäev jääb igaveseks 21. juuli, aga see 31. oktoober jääb tema arengu jälgimiseks. Praegu ongi Sebastian päriselt 3,5 kuud vana, aga tema korrigeeritud vanus on 4 päeva. Tema arengut jälgitakse selle järgi kaks aastat."

Anete loodab, et kui inimestel sünnivad enneaegsed lapsed, siis nad näevad tema Instagrami kontolt, et kõik saab korda. "See on pikk protsess. See on maraton, mitte sprint."

Pühapäeval, 17. novembril tähistatakse ülemaailmset enneaegsete laste päeva.