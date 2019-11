Selgusid Eesti Laul 2020 viimased poolfinalistid

"Rõõm on näha, et Eesti Laul 2020 poolfinaalidesse on jõudnud sedavõrd mitmekülgne valik lauludest, nii žanriliselt kui ka esitajate poolest," rõõmustas Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.

Ta lisas, et Eesti muusikamaastik on tänu konkursile taas palju kirjum. "Vaatajad-kuulajad saavad selles veenduda juba 30. novembril, kui seekordsed võistluslood kõlavad esimest korda avalikkuse ees."

Reedel avalikustatud 12 poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

"I'm Sorry. I Messed Up": esitaja Uudo Sepp, loo autor Andrei Zevakin

"Georgia (On My Mind)": esitaja Egert Milder, loo autorid Kaspar Kalluste, Matteo Capreoli ja Egert Milder

"Heart Winder": esitaja German & Violina, loo autorid Timo Vendt, Ebbe Ravn, Carine-Jessica Kostla ja Liis-Marii Vendt

"Hingelind": esitaja Janet, loo autorid Marek Rosenberg, Lauri Lembinen, Kadri Lepik ja Janet Vavilov

"Kapa Kohi-LA": esitaja Viinerid, loo autorid Peter Põder, Hardo Hansar ja Martti Kask

"Kirjutan romaani": esitaja Revals, loo autor Jaanus Saago

"Majakad": esitaja Synne Valtri feat. Väliharf, loo autorid Synne Valtri, Jaanus Viskar, Toomas Laur, Gert Gregor Källo ja Aapo Ilves

"Miljon sammu": esitaja Merilin Mälk, loo autorid Jonas Olsson, Teemu Jokinen, Jana Hallas, Merilin Mälk

"Only Dream": esitaja INGER, loo autorid Inger Fridolin ja Karl-Ander Reismann

"Ping Pong": esitaja Jennifer Cohen, loo autorid Jennifer Cohen ja Luisa Lõhmus

"Right Time": esitaja INGA, loo autorid Peter Põder, Allan Kasuk, Raul Krebs ja Inga Tislar

"Write About Me": esitaja Anett x Fredi, loo autorid Frederik Küüts ja Anett Kulbin

Kolmapäeval avalikustatud 12 poolfinalisti tähestikulises järjekorras:

"Beautiful Lie": esitaja Jaagup Tuisk, loo autor Jaagup Tuisk

"Break Me": esitaja Laura, loo autorid Janne Hyöty, Jessica Hyöty ja Laura Põldvere

"By My Side": esitaja STEFAN, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Stefan Airapetjan

"Lean On Me": esitaja Ziggy Wild, loo autorid Laura Prits, Valdur Viiklepp, Sander Nõmmistu ja Henri-Hannes Sell

"Leelo": esitaja Kruuv, loo autor Allan Kasuk

"Out In Space": esitaja SHIRA, loo autorid SHIRA ja Karl-Ander Reismann

"Unistustes": esitaja Mariliis Jõgeva, loo autorid Mariliis Jõgeva ja Oliver Mazurtšak

"Videomäng": esitaja Renate, loo autor Renate Saluste

"What Love Is": esitaja Uku Suviste, loo autorid Uku Suviste ja Sharon Vaugh

"Without a Reason": esitaja Little Mess, loo autorid Ebbe Ravn, Timo Vendt, Mihkel Mattisen ja Tanja Mihhailova-Saar

"Üks kord veel": esitaja Traffic, loo autorid Victor Crone, Fred Krieger, Vallo Kikas ja Stig Rästa

"Young": esitaja Rasmus Rändvee, loo autorid Karl-Ander Reismann ja Rasmus Rändvee

Eesti Laul 2020 eelžüriisse kuulusid Andres Puusepp, Anu Varusk, Birgit Sarrap, Daniel Levi, Eda-Ines Etti, Hendrik Sal-Saller, Jüri Makarov, Kaupo Karelson, Lauri Hermann, Madis Aesma, Maiken, Owe Petersell, Sten Teppan ja Vaido Pannel.

Kokku laekus Eesti Laul 2020 konkursile 178 lugu, millest žürii hääletuse tulemusena pääses poolfinaalidesse 24 võistluslugu. Esimest korda saab Eesti Laul 2020 võistluslugusid kuulda ETV erisaates 30. novembril.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones, finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.