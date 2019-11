"Laste ööülikool" toob kokku noored filosoofid

Raadioteatri lühiloengute sari "Laste ööülikool" on lastele mõeldud minisari. Toimetaja Jaan Tootsen ütles, et saates on koos noored filosoofid, kes julgevad küsida ka lihtsaid küsimusi.

"Ma arvan, et see oleks ideaalne, kui lapsed julgeksid kõiki küsimusi küsida. Tegelikult ma olengi üllatunud olnud, kui targad on tänapäeva lapsed," ütles Tootsen.

Tootsen tõi näite, et lapsed on arutanud teemadel, mis on hingedeaeg või kas taimedel on teadvus. "Me ei ole mitte mingisugust allahindlust teinud temaatiliselt. Me teeme neid saateid küll lastele, aga eeldus on see, et kuulaksid kõik," ütles Tootsen.

"Laste ööülikool" kõlab Klassikaraadios laupäeva hommikuti kell 11. Kõik saated on reas ka veebilehel Lasteekraan.err.ee.

