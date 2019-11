Eesti Laulu poolfinaali pääsenud Little Mess avaldas akustilise video Rod Stewarti loole "Da Ya Think I'm Sexy".

"Sellenädalane "akustilise neljapäeva" lugu on vanem kui meie enamik liikmed bändis," selgitasid tüdrukutebändi liikmed.

Loo arranžeerisid Timo Vendt ja Linda Kanter ning produtseerisid Timo Vendt ja Tanja Mihhailova-Saar. Video filmis Taavi Tõnisson.

Ansamblis Little Mess laulavad Johanna-Elise Kabel, Karmel Üksvärav ja Viktoria Koljagina. Koos pääseti edasi Eesti Laul 2020 poolfinaali, kus astutakse võistlustulle lauluga "Without a Reason". Loo autorid on Ebbe Ravn, Timo Vendt, Mihkel Mattisen ja Tanja Mihhailova-Saar