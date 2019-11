John Lewise jõulureklaami peategelaseks on elevil draakon

Kaks ja pool minutit pikas reklaamis seiklevad draakon Edgar ning tema sõber Ava, vahendas Independent.

Draakon Edgar, kes on ka kaubamaja tänavuse aasta jõulukampaania peategelane, külvab oma külas segadust, põletades suurest elevusest maha jõulukuuse ja uisuväljaku. Tema sõber Ava näeb draakoni pettumust ning teeb talle täpselt sobiva jõulukingituse.

Reklaami taga seisab agentuur adam&eveDDB, kelle käe all on valminud ka kaubamaja 2009. aasta reklaam.

Tänavune video võeti üles Ungari pealinnas Budapestis ning see filmiti augustis. Loo lavastas Dougal Wilson ning võtetel lõi näitlejatena kaasa üle saja inimese. Reklaami taustalaulu "Can't Fight This Feeling" esitab Bastille.

Kaubamaja klienditeeninduse direktor Craig Inglis ütles, et reklaamis rullub lahti lugu sellest, kuidas mõni sõber on valmis ettevõtma lisapingutust, et leida just seda õiget kingitust oma parimale sõbrale.

Sel aastal ühendas John Lewis käed supermarketiga Waitrose & Partners, kellega koos reklaam toodeti. John Lewisel on selja taga majanduslikult raske aasta, finantsaasta esimesel poolel toodeti 25,9 miljonit naela kahjumit.