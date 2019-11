Tommy Cash esineb detsembris Noblessneris: kodupubliku ette astuda on hea tunne

Räppar Tommy Cash esineb detsembris Tallinnas Noblessneri valukojas. Tegemist on muusiku esimese ülesastumisega kodumaal pärast tegusat festivalisuve ja sügistuuri Ameerika Ühendriikides.

Tommy Cashil on olnud rahvusvaheliselt eriti intensiivne aasta. Aeg on näidanud, et artisti tihedasse graafikusse mahub aastas vaid paar esinemist kodumaal. Nii esineb Tommy Cash Eestis pärast poole aasta pikkust pausi ja paneb sellega ühtlasi väärika punkti toimekale aastale.

Viimati suve alguses toimunud kontserdile Kumus järgnesid ülesastumised välismaistel festivalidel, teiste seas näiteks esinemine Tomorrowland festivalil ühes Salvatore Ganacciga. "Kodupubliku ette on hea tunne astuda, eriti pärast intensiivset tuuritamist mööda maailma", sõnas äsja esimese USA tuuri lõpetanud muusik.

Läinud aasta lõpus teise täispika albumi "¥€$" avaldanud Tommy Cash on tuntud ka kontseptuaalkunstnikuna, keda saadab globaalne edu. Nii on näiteks tema muusikavideod ja Instagrami fotod kogunud miljoneid vaatamisi ja pälvinud tähelepanu üle ilma.

Tommy Cash on teinud koostööd paljude tuntud muusikutega, sealhulgas Charlie XCXi, A.G. Cooki (PC Music), Little Bigi ja paljude teistega. Muusikut seob ka tihe koostöö ameerika moedisainer Rick Owensiga, kelle sõnul iseloomustab Tommy loomingut reibas loomupärane kergemeelsus. Läinud kevadel avati Kumus nende ühisnäitus "Süütud ja neetud", kus eksponeeriti mõlema autori sooloteoseid ja ka ühisloomingut. Cashi tegemisi on kajastanud mainekad muusika- ja moeajakirjad üle ilma.

Tommy Cash esineb Noblessneri valukojas 27. detsembril.