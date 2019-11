Jüri Makarov näeb mitut Eesti Laulu võistluslugu Eurovisiooni esikümnes

Makarov rääkis "Vikerhommikus", et tänavusi võistluslaule kuulates tekkisid tal vastandlikud emotsioonid. Makarov tõdes, et arusaamatusi tekitasid temas laulud, mis koosnesid ühest akordist ja mõminast. "Mina kuulasin ja hindasid neid lugusid Eurovisiooni kontekstis, kes võiks seal võidule pääseda või kõrgetele kohtadele pürgida," tõdes Makarov.

Makarov lisas, et Eurovisiooni mõttes oli tänavuste võistluslugude hulgas ka mõni selline, mille võiks suure lootusega Euroopasse saata. "Ma üritan olla mitte väga kriitiline, aga ma ütlen, et seal oli väga palju lugusid, millega võiks lootusega minna. Ma suurteks neid lootusi ei peaks, aga seal oli mingi kolm-neli lugu, mida võiks esikümnesse pakkuda," tõdes Makarov.

Makarovi sõnul üllatasid teda meeldivalt paljud kõrge tasemega eesti laulud. "Need lood ilmselt ei saavutaks mitte midagi Eurovisioonil, aga eesti muusikale tuleb see kindlasti kasuks," arutles Makarov.

Makarov lisas, et kui võrrelda aastatetagusega, on muusikaspekter palju laiemaks läinud. "Täna on hunnik noori inimesi asunud muusikat tegema. Omal ajal pürgis muusikuks inimene, kellel oli mingi taust muusikas või ta soovis läbi lüüa. Tänapäeval on see tegevusala ja tänu sellele satub sinna väga palju juhuslikku materjali. Seda oli näha ka Eesti Laulu 178 laulu kontekstis," tõdes ta.

Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula kinnitas, et eelmistest aastatest väiksem laulude arv talle muret ei valmista, sest võistlus käib lugude kvaliteedi, mitte arvu ümber. "Eesmärk on kvaliteet ja seda kvaliteeti oli palju sel aastal võrreldes eelmise aastaga. Tase on tõusnud, seda näitasid ka eelžürii hinded," ütles Rahula.

Eelžüriisse kuulusid Andres Puusepp, Anu Varusk, Birgit Sarrap, Daniel Levi, Eda-Ines Etti, Hendrik Sal-Saller, Jüri Makarov, Kaupo Karelson, Lauri Hermann, Madis Aesma, Maiken, Owe Petersell, Sten Teppan ja Vaido Pannel.

Rahula sõnul valiti žüriisse meelelahutus-, televisiooni- ja raadiotööstuse koorekiht. "Neid spetsialiste on muidugi veel, aga sa ei saa kõiki kogu aeg ära kasutada. Inimesed, kes teavad, mis toimub tänapäevases popmaailmas väljaspool Eestit ka," selgitas Rahula valikut.

Kolmapäeva õhtul selgusid Eesti Laul 2020 esimesed poolfinalistid. Ülejäänud 12 poolfinalisti selguvad "Ringvaates" juba neljapäeval, 14. novembril.

Esimest korda saab Eesti Laul 2020 võistluslugusid kuulda erisaates 30. novembril.