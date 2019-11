Revals avaldas esimese singli uue naislaulja Elis Loigiga

"Kutsusime Elise laulma suvisesse singlisse "1000 pattu". Kuna lugu õnnestus väga hästi ning klapp kogu bändiga oli suurepärane, siis otsustasimegi edaspidi koos muusikat teha," rääkis Elise bändi tulekust Revalsi laulja ja kitarrist Jaanus Saago.

"Mulle meeldis väga kui loomulikult Elis meie bändi sulandus ja otsustasin kirjutada loo, mis on helge ning üdini positiivne, täpselt nagu loo esitaja," lisas Jaanus.

Elis ütles, et kui Jaanus parajasti jälle uute lugude kirjutamiseks inspiratsiooni ammutas, küsis ta muuhulgas lauljatarilt, et mida talle peale laulmise veel teha meeldib. "Esimese asjana käisin välja, et looduses aega veeta. Nõnda saigi alguse loodusromantiline lugu "Õues", millest jääb kõlama mõte, et võimatu on jäädvustada tunnet, mis valdab väljas aega veetes," selgitas Elis.

Ta ütles, et looduses tajutakse maailma hoopis teistmoodi. "Lapselik huvi ümbritseva vastu ja rõõm väikestest asjadest on osa sellest. Loomulikult ei saa jätta mainimata ka loos kajastuvat romantilist poolt," võttis Elis kokku loo tagamõtte.

Videomeister Jan Henrik Pärnik naljatas, et muusikavideo puhul on tegemist rohkem kunstiprojekti kui muusikavideoga.: "Lugu on mõnusa ja looduslähedase tundega ning proovisin seda ka pildikeelde panna. Vahel ei saa olla kindel, et kas see, mida me just nägime on reaalne või me lihtsalt saime millestki valesti aru," tõdes ta.

Lugu "Õues" on üks paladest detsembris ilmuvalt albumilt.