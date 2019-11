Kultussari "Friends" taasühineb voogedastusplatvormil HBO Max

Allikate teatel taasühineb terve "Sõprade" näitlejatetuumik järgmisel aastal taas HBO Max voogedastusplatvormil, vahendas Huffington Post.

Uudiseid vahendas esimesena The Hollywood Reporter, väljaande andmetel tulevad sel puhul kokku kõik "Sõprade" peaosalised, nende seas Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) ja Matthew Perry (Chandler Bing). Taasühinemise taga seisab endiselt loominguline tiim koos David Crane'i ja Marta Kauffmaniga.

Sel aastal tähistab "Sõbrad" 25. aastapäeva. "Sõbrad" olid eetris kümme aastat, 1994.–2004. aastani, mil eetrisse jõudis 236 episoodi. Praegu saab kultussarja vaadata Netflixi platvormil, kuid allikate andmetel kolib sari 2020. aastal tervenisti üle HBO Max eetrisse.

"Sõprade" näitlejad on fänne rõõmustanud viimasel ajal mitmete fotodega Instagramis, millel on kujutatud kõiki seriaali osalisi üheskoos. Jennifer Anistoni postitatud foto tõi Instagramis kaasa fännide võimsa reaktsiooni, kogudes vaid 12 tunniga viis miljonit jälgijat.

Aniston vihjas ka hiljuti jutusaates "The Ellen DeGeneres Show", et midagi on töös. "Me oleks väga rõõmsad, kui midagi tuleks, kuid me ei tea, mis see on," vihjas ta.