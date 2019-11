Televisiooni liikunud Taavi Libe: ma alles õpin, kaameratega harjumine on keeruline olnud

Endine "Vikerhommiku" saatejuht Taavi Libe ütles, et televisiooni kolimist ta ei kahetse, kuigi raadioeetrist tele-eetrisse kolimine on nõudnud harjumist.

Libe tõdes Raadio 2 hommikuprogrammis, et ei ole veel aru saanud, mis on hea televisiooni saladus. "Ma alles õpin," arutles Libe.

Sellest sügisest juhib Libe TV3 saadet "Duubel". Libe ütles oma lühikese kogmuse põhjal, et vaatajate jaoks töötab see, kui on rääkida hea lugu. "Kas sinul, kas videopildil, inimesel, kellega sa räägid, siis see töötab alati. Kuidas jutustada lugu niimoodi, et kõik olulised nüansid kätte saada, see on hea küsimus ja seda ma alles õpin," lisas Libe.

Libe lisas, et väga palju oleneb vaatajate püüdmisel sellest, mis on teistes kanalites vastas. "Loomulikult me jälgime kümne minuti kaupa seda, aga rahvas on väga ettearvamatu. Mõnikord mõtled, et teed väga hea asja ja ei vaadata," tõdes Libe, et ühest mustrit vaatajate püüdmiseks ei ole.

Pikalt raadiosaadet juhtinud Libe lisas, et võttis Vikerraadiost kaasa otse-eetri suhtlemisvabaduse ja kontaktid, kuid üleminek televisiooni ei ole olnud lihtne. "Kaameratega harjumine on ikkagi päris keeruline olnud, vähemalt alguses. Ma arvan, et ma olen praeguseks hetkeks hakkama saanud," arvas ta.

Televisiooni üle kolimist peab Libe aga õigeks otsuseks. "Ega ma ei muudaks midagi," ütles ta lähikuudele tagasi vaadates.

Püsivat raadioeetrit ei igatse

Kuigi pärast Vikerraadiost lahkumist tehti Libele pakkumisi ka teiste raadiosaadete juhtimiseks, siis Libe tõdes, et sellises mahus ta raadiosse veel tagasi ei igatse.

Novembris alustas Taavi Libe värsket muusikateemalist podcast'i "Taavi Libe lava taga", mille taga seisab Sky Media endine loovjuht Priit Vare.

Vare, kellel on aastatepikkune kogemus raadios, ütles, et hea hommikusaate saladus on omavahel mittesobivad saatejuhid. "Inimesed, kes omavahel ei tohiks liiga hästi läbi saada. Nad peavad olema erinevad, sealt hakkab tekkima keemia ja nii see edasi läheb," arutles ta.

Vare sõnul peaks hommikusaates rääkima teemadest, mis tuleks ka hommikusöögilauas jutuks, kuid kindlasti mitte poliitikast. "Seda on niigi palju igal pool, see ongi peamine põhjus," selgitas ta.

20 aastat Sky Medias töötanud Vare teatas hiljuti, et on otsustanud ametist lahkuda. "See asi hakkas enda jaoks juba imelikuks minema. Võib-olla sa ei oskagi ennast nii hästi kõrvalt vaadata, kuidas sa vaikselt mandud. Arvad, et kõik on hästi, aga tegelikult juba ammu ei ole. Sa oledki laisaks jäänud ja ei pane ise seda tähele," ütles Vare, miks ta otsustas Sky Mediast lahkuda.